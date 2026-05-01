Niente passaggio di proprietà, in Ciociaria agenzia pratiche scappa con i soldi
I Carabinieri, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, deferivano in stato di libertà un soggetto, ritenuto presunto responsabile dei reati di “truffa aggravata in danno dello Stato” e “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”. Le indagini traevano origine dalla denuncia-querela presentata dal titolare di una concessionaria auto con sede in Castrocielo (FR). Gli accertamenti eseguiti consentivano di ricostruire che, a seguito della vendita di un’autovettura avvenuta in data 17 ottobre 2022, il denunciante affidava a un’agenzia di pratiche auto l’espletamento delle procedure per il passaggio di proprietà, previo pagamento del relativo corrispettivo. Tuttavia, la procedura non veniva mai portata a termine. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potra far valere le proprie difese ai sensi del c.p..
Redazione Digital