Niente partite gratis, ecco la piattaforma anti-pezzotto contro la pirateria

Non ci saranno ulteriori ritardi per l’entrata in azione di Piracy Shield. La piattaforma tecnologica nazionale contro la trasmissione illegale delle manifestazioni sportive sarà attiva, come da programma, da giovedì primo febbraio. La nuova soluzione tecnologica consentirà il blocco tempestivo delle Iptv abusive su Internet e dei siti che diffondono senza autorizzazione le dirette delle partite di calcio. La novità è stata accolta con grande entusiasmo dalla Lega Serie A, che ha recentemente stimato di subire ogni anno danni per oltre 300 milioni di euro a causa della pirateria, una problematica affligge non solo i club, ma anche gli operatori televisivi. Il servizio doveva essere attivo da dicembre 2023, ma è servita qualche settimana in più per la fase di test e il processo di accreditamento. corriere.it