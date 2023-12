Niente orologi Apple in America, vietata la vendita degli smartwatch

La Casa Bianca ha rifiutato di revocare il divieto di vendita degli smartwatch di Apple negli Stati Uniti. E il colosso della tecnologia deposita un ricorso d’urgenza alla corte d’Appello. La Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (Itc) ha stabilito in ottobre che Apple ha violato due brevetti di tecnologia sanitaria di Masimo Corp. con un sensore di ossigeno nel sangue nei suoi orologi. La Casa Bianca aveva 60 giorni per rivedere il divieto di importazione, la decisione spettava alla rappresentante statunitense per il commercio Katherine Tai. «Dopo attente consultazioni, l’ambasciatore Tai ha deciso di non revocare la decisione dell’ITC e la decisione dell’ITC è diventata definitiva il 26 dicembre 2023», ha dichiarato martedì in una nota l’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Prima di tale scadenza, Apple aveva deciso di interrompere la vendita di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti presso il negozio online e i punti vendita del’azienda. Il divieto minaccia un’azienda che, secondo le stime degli analisti, ha generato entrate per circa 17 miliardi di dollari nell’ultimo esercizio. Apple, con sede a Cupertino, in California, ha aggiunto il sensore di ossigeno nel sangue ai suoi orologi nel 2020. L’azienda Masimo ha sostenuto di aver inventato la tecnologia e sostenendo che il produttore di iPhone aveva cacciato i suoi dipendenti. L’ITC si è schierato con Masimo, un produttore di dispositivi medici con sede a Irvine, in California. Le funzionalità sanitarie sono diventate un punto di vendita chiave per l’Apple Watch, mettendo l’azienda in concorrenza con i produttori di dispositivi medici. I modelli Serie 9 e Ultra 2 rappresentano la maggior parte delle vendite di orologi Apple. L’azienda non rivela le entrate generate dalla linea di prodotti, ma si tratta di una parte fondamentale del suo business di dispositivi indossabili, casa e accessori, che genera vendite per oltre 40 miliardi di dollari all’anno. corriere.it