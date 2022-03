Niente ‘Moscow Mule’, il noto cocktail diventa ‘Kiev Mule’ contro la Russia

E’ la protesta simbolica lanciata da molti locali statunitensi contro la Russia, a seguito dell’invasione militare in Ucraina. La Caipiroska verrà chiamata “Caipi Island”, mentre i cocktail “White Russian” e “Black Russian” diventeranno “White Ukrainian” e “Black Ukrainian”.

Oltre al cambio di nomi, in molti hanno iniziato a boicottare i prodotti russi, in primis la vodka. Una mossa che, secondo gli osservatori, non ha un forte impatto sull’economia russa ma ha un valore simbolico importante perché punta a infliggere un duro colpo all’identità. tgcom24.mediaset.it