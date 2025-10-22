Niente mafia, ipotesi legame Berlusconi e Dell’Utri con Cosa Nostra bocciato dalla Cassazione

L’ipotesi di un legame di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri con Cosa Nostra è stato bocciato in modo definitivo dalla Corte di Cassazione. Il ricorso della procura generale di Palermo contro il rigetto della Corte d’appello di Palermo di sorveglianza speciale e della confisca dei beni nei confronti di Dell’Utri – difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Tullio Padovani – è stato infatti respinto dai giudici della Suprema Corte. E di conseguenza diventa verità storico – giuridica definitiva il passaggio dei giudici di secondo grado secondo cui «Non è risultata, a oggi, mai processualmente provata alcuna attività di riciclaggio di Cosa nostra nelle imprese berlusconiane, né nella fase iniziale di fondazione del gruppo né nei decenni successivi».

Parole che escludono definitivamente che all’origine dei successi berlusconiani ci sia stato l’appoggio di Cosa Nostra. La Corte d’appello di Palermo, nella sua decisone divenuta definitiva, ha smontato uno dei capisaldi delle accuse per provare un sodalizio tra Berlusconi e Dell’Utri con Cosa nostra. Cioè che il fondatore del gruppo Fininvest abbia remunerato Dell’Utri per indurlo al silenzio sui loro rapporti con la mafia Sicilia sentiamo. Scrivono i giudici di secondo grado: «E’ indimostrata e illogica la tesi secondo la quale Berlusconi avrebbe versato somme di denaro a Dell’Utri per ottenere il suo “silenzio” sull’esistenza di indimostrati accordi con Cosa nostra». corriere.it