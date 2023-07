Niente ergastolo ai fratelli Bianchi, in appello condanna a 24 anni

Ventiquattro anni a testa per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che in primo grado avevano ricevuto l’ergastolo. Conferma dei 23 anni per Francesco Belleggia e dei 21 per Mario Pincarelli. È la decisione della corte d’Appello nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre 2020 a Colleferro.Willy Monteiro Duarte, 21enne di Paliano, fu massacrato di botte e ucciso a Colleferro dopo aver difeso un coetaneo. In primo grado, a Frosinone, i fratelli di Artena Marco e Gabriele Bianchi hanno ricevuto la condanna all’ergastolo, mentre erano stati condannati rispettivamente a 23 e 21 anni Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Oggi 12 luglio la corte d’Appello di Roma avrebbe potuto confermare le condanne di primo grado, come richiesto dal procuratore generale, oppure assolvere o derubricare il reato a omicidio preterintenzionale anziché volontario. corriere.it