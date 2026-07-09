Niente domiciliari in Ciociaria, giovane tradotto in carcere

I Carabinieri hanno tratto in arresto un 31enne di Alatri, in ottemperanza a un decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa della detenzione domiciliare, con contestuale ordine di carcerazione, emesso in data odierna dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone. L’uomo era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare dal mese di maggio dello scorso anno, a seguito di una condanna per il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica“. Il provvedimento di aggravamento della misura, che ha comportato la sua odierna traduzione in carcere, è scaturito dalle violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, accertate e comunicate dai Carabinieri di Alatri all’Ufficio di Sorveglianza. Al termine delle formalità di rito, i Carabinieri hanno tradotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Frosinone.

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