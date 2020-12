di Ilaria Passeri

Quest’anno gli italiani non possono andare al cinema? Allora sarà il cinema ad arrivare a casa degli italiani!

Uno slogan che sembra calzare a pennello all’uscita dei cinepanettoni di questo “epidemico Natale 2020”. Un Natale fatto di chiusure e restrizioni anche per le sale cinematografiche, abituate, da sempre, ad accogliere folle entusiaste nel mese di dicembre.

Ebbene, per ovviare, alla mancata uscita sul grande schermo delle pellicole natalizie, le case di produzione hanno optato per il piccolo schermo, siglando contratti di esclusiva con le più note piattaforme streaming.

E così, tutti gli italiani, al caldo del focolare, potranno scegliere liberamente se guardare: i divertenti sketch di Boldi e De Sica in “Natale su Marte”, le strambe avventure di De Luigi e Abbatantuono in “10 giorni con Babbo Natale”, le folli imprese di Claudio Bisio e Stefania Rocca in “Cops- Una banda di poliziotti”, oppure le intrepide gesta dei moschettieri Favino, Mastrandrea e Papaleo in “Tutti per 1-1 per tutti”.

Ma andiamo per ordine. La prima pellicola a calcare i piccoli schermi sarà quella di Alessandro Genovesi “10 giorni con Babbo Natale”, in onda su Amazon Prime Video da venerdì 4 dicembre.

Subito dopo, precisamente il 13 dicembre, arriverà su Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, TimVision, YouTube, Infinity, Google Play, Rakuten TV e PlayStation Store, il duo più atteso, quello composto da Christian De Sica e Massimo Boldi in “Natale su Marte”, per la regia di Neri Parenti.

Si tratta del secondo film girato dalla coppia di attori comici dopo la rottura durata diversi anni.

Il 14 e il 21 dicembre, Sky Movie ospiterà l’action comedy “Cops-una banda di poliziotti”, di Luca Miniero.

E, infine, il 25 dicembre, con un cast d’eccezione, debutterà su Sky Cinema il film di Giovanni Veronesi “Tutti per 1-1 per tutti”, sequel del fortunatissimo “Moschettieri del Re-La penultima missione”.

Insomma, un Natale 2020 che, pur con i suoi mille difetti, ci regalerà pellicole imperdibili e tante grasse risate!