Niente cellulari a scuola, vietati anche alle scuole superiori

Non sono tantissime le novità per il prossimo anno scolastico ma una rischierà di far discutere e si annuncia come quella con il maggiore impatto sugli studenti. L’ha lasciata cadere ieri sera il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la trasmissione «Cinque minuti» su Rai1: «Per il prossimo anno scolastico vorremmo vietare l’uso del cellulare anche per le scuole superiori. Inoltre ho portato a Bruxelles una proposta di raccomandazione per vietare l’ «Dal punto di vista scolastico il cellulare ha un impatto senz’altro negativo. Credo che la via più efficace sia quella di abituare i ragazzi a disintossicarsi, e a riportarli all’uso del libro, della carta e la penna. Abbiamo dati sconvolgenti sui bambini che a 6 anni vanno sui siti pornografici. Impressionante anche il 38% di ragazzi che soffre di disturbi del sonno causati dal cellulare. Dati rilevanti per quanto riguarda le competenze e il successo scolastico: addirittura il triplo delle bocciature o insuccesso scolastico per i ragazzi che fanno un uso smodato del cellulare».

Già da quest’anno che si sta concludendo, Valditara aveva vietato l’uso degli smartphone nelle scuole elementari e medie: per le attività con il digitale gli insegnanti hanno potuto usare soltanto i dispositivi mobili acquistati dalle scuole con i fondi del Pnrr. Ora sta pensando di chiedere alle scuole di ampliare il divieto anche alle superiori. Non è l’unica iniziativa a cui il ministro riflette. Una proposta che gli sta a cuore è il disegno di legge bipartisan per vietare i social sotto i 15 anni. corriere.it