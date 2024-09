“Niente cappuccino dopo mezzogiorno”, ecco l’appello ai turisti in Italia

Da piazza Navona al Pantheon, nel cuore turistico di Roma, con un importante messaggio per i tanti stranieri in visita alla città eterna: «Please, no cappuccino after 12 p.m.». Ovvero: «Per favore, niente cappuccino dopo mezzogiorno». A esporre la singolare richiesta, utilizzando un cartello ispirato a quelli del celebre Dude With Sign, una ragazza bionda già apparsa di recente sui popolari account social dell’agenzia Romeitalytravel (142 mila follower su Instagram, 295 mila su TikTok). Mercoledì 3 maggio, per esempio, aveva precisato davanti alla Fontana di Trevi che «Il ketchup non è sugo di pomodoro». Cinque giorni dopo, invece, aveva supplicato di «Non mettere più l’ananas sulla pizza». Come prevedibile, il video è subito diventato virale. Postato mercoledì 24, ha infatti fin qui accumulato oltre 461 mila «Mi piace» su Instagram e addirittura 1,2 milioni su TikTok. Numerosi gli applausi, i sorrisi e i cenni di approvazione che i romani – camerieri e ristoratori in primis – hanno tributato alla giovane. Piuttosto interdetti viceversa i turisti, che ne hanno comunque approfittato per immortalare la scena con lo smartphone. In sottofondo, I Want to Break Free dei Queen. I numeri parlano chiaro: la regola non scritta in base alla quale il cappuccino andrebbe bevuto soltanto di mattina sembra aver fatto breccia nel cuore degli utenti. Ciononostante, qualcuno che ha chiesto lumi sul motivo del «divieto» si è ugualmente palesato. «Il cappuccino è fondamentalmente una bevanda per la prima colazione, accompagnata da una pastina – recita una delle risposte condivise su Instagram –. È considerato una bevanda troppo pesante per essere consumata durante il giorno». E ancora: «In Italia non si beve nulla che contenga latte insieme ai piatti salati, per questo consumiamo il cappuccino solo a colazione». Scherzi a parte, a dispetto delle prescrizioni dei «puristi» ognuno ha il diritto di mangiare e bere ciò che vuole quando vuole. Non a caso i commenti che hanno fatto registrare il più alto numero di «Like» su Instagram e TikTok sono stati rispettivamente «Sono italiana e adoro il cappuccino dopo mezzogiorno! Smettetela di dire alla gente cosa fare, grazie» e «Io italiana che lo bevo a qualsiasi ora del giorno (con l’ironica emoji di un teschio a corredo, ndr)». Quanto al prossimo consiglio che Romeitalytravel fornirà ai viaggiatori, a questo link è possibile scorrere l’elenco di tutti i «crimini» più imperdonabili nei confronti della tradizione culinaria nostrana. corriere.it