Niente asfalto nel centro storico, solo sampietrini Boville si rifà il look

È la parte più alta del centro storico di Boville Ernica, il luogo che ha visto i primi insediamenti e che anticamente ospitava il castello per meglio difendersi dalle invasioni. Nell’ottavo e nono secolo l’attuale piazza San Pietro era invece il cortile interno del castello. Poi, fra il 1500 e il 1600, con la nuova sistemazione urbanistica, diventa quella che è oggi. Vi si trovano edifici importanti. C’è la chiesa, dedicata all’omonimo patrono, in cui sono conservati il sarcofago paleocristiano del 350 d.C. – con raffigurazione della Natività più antica del mondo – e il mosaico dell’angelo di Giotto. E c’è il Palazzo Filonardi, attuale sede del monastero di clausura San Giovanni Battista. “Questi i motivi per cui abbiamo deciso di valorizzare quell’area, dotando finalmente la piazza di una pavimentazione che prenderà il posto dell’asfalto – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e il vicesindaco con delega all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi – per fare di quel luogo un vero e proprio salotto a cielo aperto, in cui poter svolgere manifestazioni ed eventi culturali all’ombra del più importante patrimonio artistico- culturale che Boville Ernica possiede”. “L’intervento – spiegano Perciballi e Fabrizi – avrà un costo complessivo di oltre 160mila euro ottenuti con un finanziamento ministeriale, grazie alla validità del progetto realizzato dal nostro Ufficio tecnico comunale, che comprende anche la realizzazione di altre opere, per un finanziamento totale di circa 1milione e 650mila euro. Piazza San Pietro verrà lastricata con materiale simile a quello della pavimentazione già esistente lungo Corso Umberto I, per conferire unitarietà architettonica. Saranno rimossi completamente sia il tappeto di asfalto sia altri venti centimetri di sottofondo. Verrà realizzato uno strato compatto su cui verrà gettato uno strato di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata per dare solidità alla base sulla quale verrà fissata la nuova pavimentazione in sampietrini. Verrà anche raccolta l’acqua piovana. Nella piazza saranno installate nuove panchine in ghisa e legno. Il centro storico è una delle priorità della nostra Amministrazione che si sta impegnando in tutte le direzioni per renderlo più accogliente e promuoverne le risorse culturali, economiche e architettoniche”.

Redazione Boville Ernica