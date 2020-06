Acea Ato 5 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi sulla rete idrica presso via Aldo Moro, mercoledì 3 giugno dalle ore 8 alle 14 si verificherà una sospensione del flusso idrico. In particolare le zone interessate sono le seguenti: via Marco Tullio Cicerone, via Aldo Moro, via Adige, via Po, via Tevere, via Landolfi, via Mazzini, via Mola Vecchia, via Marittima, viale Europa, via Vado del Tufo, viale Francia, via Portogallo e zone limitrofe. Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Redazione Frosinone