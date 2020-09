Un anno fa veniva a mancare il gentiluomo Nicola Milani. Già sindaco della Città di Boville Ernica. Padre di famiglia esemplare, attento e premuroso. Lui, ricordato da tutti per la sua generosità, per la sua serietà, per la sua correttezza, per la sua onestà, per la sua gentilezza. Socievole, sempre dedito al confronto. Umile in ogni occasione. Numerosi e prestigiosi gli incarichi ricoperti in ambito locale e nazionale. Persona di spessore di cui si avverte la mancanza.

Già dirigente della Democrazia Cristiana, Nicola Milani è stato sindaco, presidente del consiglio comunale, dirigente settore formazione Ancitel S.p.A., direttore generale AnciForm poi FormAutonomie, consigliere banca frusinate e presidente comitato controllo interno, nonché presidente consorzio imprese edili di Boville.

Se oggi Boville è considerato tra i borghi più belli d’Italia lo si deve a Nicola Milani. Fu lui a spendersi affinché il paese ricevesse questo autorevole attestato e potesse beneficiarne in termini turistici.

Una santa messa in suffragio sarà celebrata questo pomeriggio alle 18 nella Chiesa di San Michele Arcangelo in Boville Ernica (FR).

Redazione Digital