Nicholas Green, i suoi organi salvarono 7 persone ecco il documentario della Rai

Il primo ottobre 1994, l’Italia si svegliò, incredula, davanti alle prime pagine dei giornali. Riportavano la notizia di un bambino americano di 7 anni, Nicholas Green, raggiunto alla testa da un colpo di pistola la sera prima mentre con la famiglia andava in vacanza in Calabria. Morì due giorni dopo, vittima innocente di una rapina. Reginald e Margaret Green, i genitori, superarono il loro immenso dolore e decisero di donare gli organi del figlioletto salvando sette persone in attesa di trapianto. L’«effetto Nicholas», come venne ribattezzato, portò a un aumento considerevole delle donazioni in un Paese che fino ad allora aveva mostrato diffidenza e indifferenza. La vicenda diventò un vero e proprio caso mediatico, una tragedia collettiva che, grazie al coraggio della famiglia Green che decisee di donare gli organi del piccolo Nicholas, riuscì a sdoganare il tabù della donazione degli organi nel nostro Paese. In occasione del trentennale della morte di Nicholas Green, andrà in onda venerdì 27 giugno in prima serata su Rai2 «Effetto Nicholas», un documentario – prodotto da Endemol Shine Italy per Rai Documentari – che racconta la tragica vicenda e ciò che successivamente accadde.

Redazione Digital