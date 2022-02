Nevicata del secolo in Ciociaria, quasi 2 metri tutto bloccato senza luce acqua calda e cellulari

Un’intensa nevicata causò numerosi disagi ai cittadini residenti nei comuni della Ciociaria.

Veroli (FR)

Oggi non sembra inverno eppure nel 2012 caddero quasi 2 metri di neve. Iniziò il 2 febbraio. Per diversi giorni intere zone restarono isolate a causa della ingente quantità di neve caduta. Né luce né acqua calda, senza cellulare.

Alatri (FR)

In tutti i paesi partì la corsa ai supermercati che furono letteralmente presi d’assalto. Latte, pane e candele. Quest’ultime a ruba nel giro di poco. Persino i parroci si dovettero mobilitare razionando in sagrestia la paraffina. Ferentino, Alatri, Frosinone e Veroli tra i comuni più colpiti.

Ferentino (FR)

Il governo ordinò all’Esercito di intervenire. Numerosi soldati furono impiegati per contrastare l’emergenza. La nevicata del 2012 superò anche quella del 1985, considerata già storica da molti. Madre natura mise a dura prova l’uomo che non poté non arrendersi a cotanta forza.

