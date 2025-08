Neve ad agosto, in Italia freddo polare strade e macchine imbiancate

Dopo un luglio piovoso, il mese di agosto in Trentino-Alto Adige si apre con la neve. Le immagini che arrivano da Passo dello Stelvio sono tutt’altro che estive. Nelle scorse ore, l’area — che si trova a 2.758 metri di quota — è stata interessata da una nevicata fuori stagione. L’evento ha sorpreso i molti turisti che in questo periodo si trovano in zona e si sono trovati a fare i conti con temperature prossime allo zero. Il valico automobilistico più alto d’Italia separa l’Alto Adige dalla Lombardia e si trova all’interno del gruppo Ortles-Cevedale e del parco nazionale dello Stelvio.

Per quanto riguarda invece le previsioni per i prossimi giorni, nonostante la nevicata imprevista, in Alto Adige ad agosto tornerà il caldo. Si attendono dunque temperature più in linea con le medie stagionali, senza però arrivare all’afa stringente di giugno e senza piombare in certe mattinate decisamente fredde di luglio. Una via di mezzo che accompagnerà il territorio verso l’autunno. corriere.it