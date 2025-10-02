Nello stomaco 120 ovuli di droga, trasportava eroina arrestata in flagranza

All’aeroporto bergamasco di Orio al Serio, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) e i militari della Compagnia della Guardia di Finanza hanno arrestato in flagranza di reato una passeggera che trasportava nello stomaco 120 ovuli di eroina. L’attività ha preso il via da una segnalazione pervenuta dalla dogana belga e veicolata dalla DirezioneAntifrode – Ufficio Investigazioni dell’Agenzia (sede centrale di Roma). La quarantaseienne di origine nigeriana, residente in Italia dal 2013 e ambulante di abiti, era in arrivo da Bruxelles dopo un brevissimo soggiorno ed era diretta ad Alghero, dove avrebbe terminato la sua tratta. Le numerose circostanze anomale riscontrate, come le generiche e contraddittorie giustificazioni del viaggio, l’assenza di un bagaglio da stiva e l’evidente nervosismo della viaggiatrice, hanno indotto i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e le Fiamme Gialle ad approfondire i controlli sulla passeggera, che ha ammesso di trasportare la sostanza stupefacente attraverso la tecnica dei body packer (ovulatore). I successivi esami radiologici svolti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno confermato che la viaggiatrice aveva ingerito 120 ovuli in contenitori plastici rigidi avvolti in strati di nastro adesivo i quali, una volta analizzati, sono risultati contenere eroina, per complessivi 1.393 grammi. Dopo l’espulsione degli involucri, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e la passeggera è stata arrestata e portata nel carcere di Bergamo, a disposizione della locale autorità giudiziaria. corriere.it