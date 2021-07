“Arriva la coppa del mondo di wrestling. La Nations Cup in programma 16/17/18 Luglio ad Alatri.

Sarà una vera e propria coppa del mondo di wrestling, con oltre 10 nazioni rappresentate, la manifestazione organizzata dalla Italian Wrestling Association di Frosinone. Il torneo partirà venerdì 16 Luglio e si svilupperà lungo tutto il fine settimana con l’attesissima finale prevista per domenica 18 Luglio. Ad affrontarsi sul ring saranno atleti provenienti da tutto il mondo: Spagna, Bolivia, Colombia, Yemen, Israele, Turchia, Ungheria, Germania, Italia ed altre nazioni con lottatori non ancora annunciati. Nomi come The Rotation, Ender Kara, Karim Brigante, Jeffrey Pac, Rizo, Tamas, Ori Gold, Dave Blasco, Mr Gilberto, Sir Robert Barnum, Mr Flowey e tantissimi altri, sono pronti a dare spettacolo e a far divertire tutti coloro che assisteranno alla manifestazione. Location dell’evento sarà Il Trullo Centro Sportivo e culturale, di Via Cavariccio 33 ad Alatri. L’inizio della rassegna è fissato per venerdì 16 Luglio alle 20, con ingresso gratuito per tutti gli Under 14. Per gli adulti il contributo giornaliero richiesto è di euro 10″.

Il presidente Diego Piacentini si è così espresso al riguardo: “Dopo la pandemia, siamo ripartiti alla grande e questa Nations Cup, una vera e propria coppa del mondo del wrestling è la dimostrazione lampante del nostro immenso amore per questa disciplina. Vi aspettiamo numerosi ogni sera, da venerdì 16 a domenica 18 luglio, sempre alle ore 20.00, per il primo torneo mondiale di wrestling in Italia”. Info e prenotazioni al 3348746722. Servizio ristorazione disponibile in loco”.

Redazione Digital