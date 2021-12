Natale solidale in Ciociaria, giocattoli e dolciumi alle famiglie in difficoltà

di Fabio Paris

Natale Solidale è il nome dell’iniziativa portata avanti dalle giovani Chiara Trotta e Claudia Angelisanti coordinatrici di Gioventù Nazionale nelle città di Ferentino e Cassino. In entrambe le città l’iniziativa ha riscosso un importante successo.

“Quest’anno ho deciso di organizzare la raccolta di giochi e dolciumi in maniera più ‘civica’ coinvolgendo scuole e associazioni di Ferentino – ha affermato Angelisanti – che ringrazio per il cospicuo contributo, congiuntamente a quello apportato dai vari concittadini, sempre pronti a dare una mano nonostante il difficile periodo pandemico. Tanti i doni consegnati, altrettanti i sorrisi e la gioia ricevuti, da parte dei più piccoli e non solo, questi gesti rappresentano la vera essenza del Natale fatta di semplicità e armonia. Siamo abituati a muoverci con umiltà e discrezione tra la gente, senza troppi fanatismi, con la sola intenzione di aiutare tutti senza distinzioni, questa resta la nostra unica condizione”.

“La generosità dei nostri concittadini mi ha lasciato senza parole – ha aggiunto Trotta-

più di 20 kg di pasta, diversi pacchi di biscotti, omogeneizzati e tanto altro. Si ringrazia anticipatamente il supermercato Mister Risparmio Cassino per la disponibilità. Come Presidente di Gioventù Nazionale Cassino inoltre ci tengo a ringraziare di vero cuore tutti i miei concittadini per averci dato una mano concreta nonostante il poco tempo a disposizione, la risposta nonostante ciò è stata più che positiva, tutto questo fa riflettere sul fatto che non è mai troppo tardi, per aiutare chi ne ha più bisogno. Il materiale raccolto durante l’iniziativa è stato consegnato nei giorni scorsi presso i servizi sociali del comune di Cassino, a dimostrazione che su tematiche così importanti non esistono colori politici ma collaborazione e sinergia tra i vari enti”.