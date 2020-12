Natale in lockdown: regole per non temerlo. Sappiamo bene che la ricorrenza del Natale, quest’anno, ci porterà a stare lontano da molte persone che amiamo, ci chiuderà dentro casa per giorni con leccornie e divano a portata di sedere. Dobbiamo terrorizzarci? Ma anche no.

Respirare. Prendete questo spazio e tempo per voi come una pausa dallo stress e da tutte quelle (giuste) attenzioni verso il distanziamento e le precauzioni, che comunque nel periodo ci hanno portato ad ingrigirci e destabilizzarci. Godete appieno di questo spazio per voi e le poche persone che avete la fortuna di avere accanto. Non fatevi fermare. Approfittate dell’attività fisica all’aria aperta che ci è concessa individualmente, per passeggiate e corsette. La pigrizia è nemica del metabolismo e la mancanza di dinamismo, porta a ingurgitare per noia molte più calorie del previsto. Chi si allena abitualmente può per esempio decidere di allenarsi a casa il 24 mattina, fare due doverosi giorni di rest e riprendere. Tranquillamente il 27. Convivialità necessaria. Dopo un anno davvero assurdo e sacrificante, non direi mai di privarvi della buona tavola o di un bicchiere di vino. Piuttosto cercare di arginare dove non è necessario abbuffarsi. Preferire quindi, nei pasti che non prevedono menù natalizio, un apporto di proteine magre e verdure, per scaricare un i calorie e dare anche una tregua all’apparato digerente.

Ricordatevi inoltre di bere molta acqua e mantenervi idratanti. Insomma godiamo e ringraziamo per quello che abbiamo, godiamoci la tavola, ma non dimentichiamo che le feste sono 5 giorni in totale e non 15. E che 5 giorni di bagordi non fanno i danni di due settimane. Se avete bisogno di un programma per restare attivi durante la vacanze, vi ricordo che con Wonder Fit ho creato le Xmas card, video schede di allenamento, ad un prezzo specialissimo.