Natale in Ciociaria, videomapping gadget food & drink a Falvaterra

“Il 23 dicembre a Falvaterra sarà una giornata ricca di eventi per gli adulti e i più piccoli per allietare le feste. Si parte dal pomeriggio con l’inaugurazione della mostra fotografica “Il mondo attraverso i tuoi occhi” del “Mountains Earth Project” allestita presso la Sala Consiliare del Comune di Falvaterra. A seguire, a partire dalle 18:00, Gadget omaggio, food&drink a tema, e l’arrivo di Babbo Natale a cui i bambini potranno consegnare le loro letterine. Allestita presso la Cappella di San Rocco, inoltre, la “Pesca di beneficenza” per il restauro della Madonnella di Montelungo, con bellissimi premi. Alle 18:30 partirà il magico videomapping, spettacolo unico in tutta la Provincia di Frosinone. Anche questo evento sarà realizzato grazie alla Regione Lazio, n.p. della Consigliera Sara Battisti. Si ringraziano anche le attività commerciali del territorio, Bottega Coquinaria e Alimentari Christine”. Lo comunicano il sindaco Francesco Piccirilli e la consigliera delegata agli eventi Elisa Ceccarelli”.

Redazione Digital