L’associazione guidata da Claudia Angelisanti, ha organizzato il prossimo 11 dicembre una passeggiata con gli zampognari. L’evento si terrà alle 10 presso il mercato rionale (zona Giardino), alle 11 nelle vie del centro storico.

“Questo evento vuole far riscoprire il vero senso del Natale e delle tradizioni fatto di suoni e melodie del passato, sempre attuali e mai troppo vecchie per essere udite, per questo motivo ho pensato di far giungere tali figure nella nostra cittadina a affermato Claudia Angelisanti – Ringrazio l’associazione culturale “Calamus” per la disponibilità e collaborazione. Gli zampognari allieteranno la giornata dell’ 11 dicembre dalle ore 10 fino a tarda mattinata partendo dal mercato rionale sito in zona Giardino, per poi spostarsi alle ore 11 verso il centro cittadino e giungere in Piazza Matteotti. All’evento sono stati invitati gli amministratori comunali, oltre alla cittadinanza tutta, rispettando le norme anti-Covid19 vigenti, quest’ultimo sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi, nonostante il periodo abbietto in cui ci ritroviamo”.

Redazione Ferentino