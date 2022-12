Natale in Ciociaria, gli zampognari alla Certosa di Trisulti ecco tutto il programma

La Certosa di Trisulti recentemente riaperta dalla Regione Lazio e gestita dalla società regionale LAZIOcrea si appresta a ospitare un ricco programma di eventi dedicati al Natale. L’antica abbazia risalente agli inizi del 1200, quando papa Innocenzo III la assegnò ai Certosini ospiterà negli ambienti medievali fino all’8 gennaio una serie di appuntamenti da non perdere oltre alla visita del complesso. Tra gli edifici spicca la Farmacia settecentesca che testimonia l’attività principale della Certosa fino in epoca moderna, relativa alla produzione di medicamenti e liquori. Inoltre, nella grande corte, dove domina la fontana settecentesca, è visitabile la chiesa di San Bartolomeo dove sono conservati intorno alla navata due preziosi cori lignei realizzati da maestri certosini, il primo della metà del Cinquecento, il secondo del 1688. Alle pareti dipinti e affreschi che rappresentano glorie dei santi tra cui domina quello raffigurante il martirio dei certosini a Londra, dipinto con eleganza rubensiana e drammatico realismo ancora dal Balbi intorno al 1863. Il prossimo 17 dicembre si terrà un incontro speciale sulla conoscenza delle Le erbe officinali di Trisulti, le erbe spontanee che crescono nella stagione invernale nei dintorni di Collepardo e, in particolare, della Certosa di Trisulti. Le spiegazioni erboristiche e botaniche verranno accompagnate dalla degustazione di tisane a base di erbe invernali. A cura di Associazione Sylvatica e Proloco di Collepardo. Domenica 18 dicembre un’occasione unica per recuperare e valorizzare uno degli antichi cammini ed itinerari naturalistico.Le guide condurranno i partecipanti alla scoperta dell’itinerario che collega l’Abbazia di Trisulti con l’eremo di San Domenico, la piccola caverna in cui il monaco benedettino Domenico da Foligno (fondatore della Certosa) si ritirò in ascesi assieme al fedele monaco Giovanni, operando nel tempo miracoli e guarigioni e mettendo a servizio di tutti le sue straordinarie conoscenze di medicina naturale. Una splendida passeggiata tra storia, natura e spiritualità che terminerà con una piccola degustazione di tisane e mieli del territorio. A cura di Associazione Sylvatica e Proloco di Collepardo. Da non perdere la Novena di Natale Viaggio musicale alla scoperta del repertorio natalizio. Concerto natalizio con zampognari, volto ad intrattenere ed allietare i visitatori che si apprestano a scoprire l’antica Certosa.A cura di I Trillanti. Invece lunedì 28 dicembre per l’attesa del Nuovo Anno intrattenimento musicale itinerante a tema natalizio a cura della Banda Comunale di Collepardo e della Proloco di Collepardo, accompagnato da una degustazione di tisane e mieli locali. Infine,per la chiusura degli eventi Natalizi domenica 8 gennaio appuntamento per lo spegnimento dell’albero di Natale, chiusura della Mostra astronomica e un concerto del Coro “Hernica Saxa” a cura della Proloco di Collepardo e piccola degustazione di mieli e tisane locali.

Programma

17/12/2022

Mattina

LE ERBE OFFICINALI DI TRISULTI A cura di Associazione Sylvatica e Proloco di Collepardo

18/12/2022

Mattina

DALLA CERTOSA DI TRISULTI ALL’EREMO DI SAN DOMENICO A cura di Associazione Sylvatica e Proloco di Collepardo

NOVENA DI NATALE

Viaggio musicale alla scoperta del repertorio natalizio. Concerto natalizio con zampognari, volto ad intrattenere ed allietare i visitatori che si apprestano a scoprire l’antica Certosa. A cura di I Trillanti

28/12/2022

Mattina

ASPETTANDO IL NUOVO ANNO A TRISULTI

Intrattenimento musicale itinerante a tema natalizio a cura della Banda Comunale di Collepardo, accompagnato da una degustazione di tisane e mieli locali. A cura di Banda Comunale di Collepardo e Proloco di Collepardo

08/01/2023

Tarda mattina/primo pomeriggio

CHIUSURA EVENTI NATALIZI. A cura di Proloco Di Collepardo e coro Hernica Saxa