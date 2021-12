“Un’altra domenica di grande successo e partecipazione quella di ieri nella nostra città, con tanti eventi, animazione per i più piccoli, premiazione del concorso letterario e l’edilizia su fune fino al meraviglioso spettacolo di ‘Ferentino Gospel’ che, dopo un anno di fermo per l’emergenza Covid, è tornato a scaldare il Natale della nostra città. Davvero una splendida risposta della comunità di Ferentino che ha dimostrato di apprezzare l’impegno e il lavoro di squadra ma, soprattutto, la voglia di ritrovarsi nel momento più sentito dell’anno, quando grandi e piccoli sono uniti dalla gioia di trascorrere insieme momenti di svago e divertimento, con l’attenzione sempre alta per la sicurezza e le misure di contrasto al contagio. È così che, insieme, proseguiremo!”.

Sono parole entusiaste e di grande soddisfazione, quelle espresse dal sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, al quale si unisce l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma, dopo la seconda domenica di eventi ospitati nella città di Ferentino. Nella mattinata di ieri, piazza Matteotti si è riempita di famiglie, nonni e giovani per la ‘Tombolata in piazza’ con l’arrivo di Babbo Natale e le ‘Fiabe Animate’.

Alle ore 12 si è svolta la premiazione della quinta edizione del concorso letterario ‘La letterina di Babbo Natale’, a cura dell’associazione ‘I Carillon’, mentre alcuni Babbo Natale acrobatici si sono calati con le funi dal palazzo comunale, facendo restare tutti con il naso all’insù. L’associazione ‘L’Airone’ ha curato il momento enogastronomico, con un secondo appuntamento per i golosi di caldarroste, vin brulè, bruschette e cioccolato caldo e il pomeriggio è stato illuminato dallo spettacolo delle ‘Farfalle Luminose’. Alle ore 18, nella splendida cornice dell’Abbazia di Santa Maria Maggiore, è tornato il tradizionale e atteso appuntamento con ‘Ferentino Gospel’: un meraviglioso concerto firmato dalla formazione ‘The Gospel Brothers And The Voices of Workship’ che hanno deliziato i numerosi presenti con brani soul e della tradizione natalizia.

Oltre alla Pro Loco del presidente Luciano Fiorini, alle associazioni cittadine per il lavoro encomiabile e alla Velosport per l’allestimento di una postazione in zona Vascello dedicata ai ciclisti, il sindaco Pompeo e l’assessore Schietroma vogliono ringraziare la ditta Lion Edil per l’esibizione dei Babbo Natale acrobatici e la Cle Home Store che ha messo a disposizione il simpatico maggiolone.

Redazione Ferentino