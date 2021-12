«Siamo consapevoli che anche questo Natale non sarà come tutti gli altri – ha affermato Vincenzo Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate – Nel nostro lavoro sperimentiamo ogni giorno le difficoltà di tante famiglie e di tante imprese. Studi recenti testimoniano come sia cresciuto il risparmio degli italiani depositato sui conti bancari: questo dato, che potrebbe sembrare solo un dato positivo, va letto in maniera molto attenta, perché può rappresentare, invece, il segnale di una profonda sfiducia nel futuro, della paura di investire, del timore che la situazione possa ulteriormente peggiorare. Ci siamo perciò chiesti come avremmo potuto celebrare il Natale e, in particolare, se fosse opportuna la scelta di rispettare quella che è ormai una tradizione della banca, quella delle luminarie natalizie. Ormai da diversi anni, infatti, la BPC veste a festa le sue principali filiali, con luminarie artistiche che vogliono essere un segno di festa e di augurio. Abbiamo avuto pochi dubbi e abbiamo deciso di confermare questa bella tradizione».

Redazione Digital