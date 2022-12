Natale in Ciociaria, ecco il presepe vivente nel centro storico di Alatri

“Ad Alatri torna il Presepe Vivente organizzato dagli Acclamatores di San Sisto I PM e dal Comune di Alatri giunto ormai alla XXI edizione – ha affermato Maurizio Pirazzi fondatore del Presepe Vivente – Quest’anno si ritorna alle origini, perché la manifestazione che andrà in scena il 26 Dicembre si snoderà nei caratteristi vicoli del rione Piagge. Riportiamo la manifestazione nel cuore del centro storico di Alatri, posto caratteristico che rende unica la scenografia del Presepe Vivente a ridosso delle mura ciclopiche che fanno da sfondo alla nostra suggestiva Natività . Continua Pirazzi : sarà un presepe vivente che ci racconterà passo dopo passo le fasi più importanti della nascita di Gesù Bambino, contornato da mestieri antichi e suono di zampogne. Sarà un percorso che stupirà il visitatore, e camminare nei vicoletti in un’atmosfera suggestiva come quella del Presepe Vivente sarà un vero piacere ma soprattutto ci darà quella nota in più di vivere il natale nella sua vera essenza. Tante saranno le scene e tanti saranno i personaggi che reciteranno spontaneamente durante tutto il percorso mettendoci anima e cuore. Abbiamo bisogno continua Pirazzi di tramandare le nostre tradizioni, abbiamo la necessità di metterci in gioco, di fare gruppo e ancora di più di coinvolgere bambini e giovani affinché ci sia un ricambio generazionale prima che tutto ciò passi nel dimenticatoio. Voglio ringraziare il Comune di Alatri, il Delegato alla Cultura Sandro Titoni che con tanto impegno ci stanno mettendo in condizioni di poter realizzare la manifestazione, un ringraziamento alla Polizia Locale e alla Pro Loco che come ogni anno ci dona i costumi storici e un ringraziamento a tutte le persone che si stanno impegnando per la buona riuscita del Presepe Vivente. Quindi non mi rimane che Invitarvi a visitarci il 26 Dicembre dalle 17 entrata unica via circonvallazione Portadini e a nome di tutta l’organizzazione facciamo i più sereni auguri di buon Natale”.

Redazione Alatri