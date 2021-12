Le luminarie di Sora trasformano il fiume Liri in un tappeto di luci. La foto fa il giro del web.

“Sora tornerà ad essere una scintillante e vivace Città del Natale – hanno affermato il sindaco Luca Di Stefano e il vicesindaco con delega alla cultura Maria Paola Gemmiti – Tanti gli appuntamenti in programma che prenderanno il via, come da tradizione, l’8 dicembre 2021 per concludersi il 6 gennaio 2022, giorno dell’Epifania. Miscelati in un sapiente mix avremo spettacoli teatrali, street food, incontri culturali, presepi, concerti e tante attività per i più piccini. Abbiamo stilato un calendario particolarmente ricco e vario che vuole soddisfare gli interessi di adulti e bambini, coinvolgendoli in una vera e propria festa della città. Torneremo a popolare il nostro suggestivo centro storico con l’allestimento dei presepi a Cànceglie che sapranno sicuramente attrarre visitatori e turisti. Delle scenografiche luminarie accenderanno all’imbrunire tutti gli angoli più belli della nostra città. Valorizzeremo anche le nostre tradizioni eno-gastronomiche con tante degustazioni. Non mancheranno, poi, concerti e spettacoli importanti come quello del Teatro nazionale dei Burattini del Maestro Ferraiolo. Vogliamo regalare alle famiglie sorane un Natale sereno all’insegna della speranza per lasciarci alle spalle i problemi e trascorrere momenti di autentica socializzazione e divertimento”.

Redazione Sora