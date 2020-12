“Natale è solidarietà, soprattutto per il Gruppo Sora 2.0 che ha distribuito 30 pagnotte di pane alle famiglie sorane in difficoltà, messe a disposizione dal forno di Ciro Di Pucchio, in località La Selva ha affermato Mollicone Roberto, presidente del Gruppo Sora 2.0 – In primis devo ringraziare l’amico Ciro Di Pucchio, che ha messo a disposizione il pane distribuito. Una collaborazione che ci ha permesso di portare un piccolo aiuto alle tante famiglie sorane in difficoltà. Un gesto simbolico ma dal profondo significato. Un altra iniziativa benefica che ci ha visto collaborare con chi, come noi, ha a cuore il benessere e la serenità dei nostri concittadini”.

Redazione Sora