Alle Eolie clima primaverile per Natale: in mattinata raggiunti i 24 gradi, con cielo azzurro, sole e mare piatto. Nonostante le preoccupazioni per la pandemia, sia a Lipari che a Salina, nella spiaggia di Rinella, c’è chi ha fatto il bagno prima che nel pomeriggio la temperatura calasse a 17 gradi. corriere.it