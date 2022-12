Natale alla Rocca, in Ciociaria la fiera medievale con artigiani laboratori e giochi

Le festività approdano alla Rocca Janula con “Il Natale alla Rocca – Fiera Medievale”. Quest’anno la fortezza medievale voluta dall’Abate Aligerno, sarà animata da un calendario ricco di attività ed iniziative adatte a tutte le età. Una anteprima di quello che saranno i prossimi giorni di festa, è stata sicuramente “Anno 1349: Fuga dalla Rocca”, l’escape room che ormai è divenuta un appuntamento consolidato e seguito da appassionati dei giochi di ruolo ma non solo, che ha fatto registrare sold out in pochissimo tempo. A partire dall’8 dicembre e nel fine settimana del 10 e dell’11, invece, la Rocca ospiterà, durante tutta la giornata dalle 10 alle 18, una Fiera in stile medievale. Varcando il portale si entrerà in uno spazio animato da artigiani, espositori di prodotti tipici, rievocatori, laboratori a tema e giochi medievali. Questo evento ha previsto, per la sua realizzazione, una call, un invito libero e aperto a chiunque volesse esporre al pubblico di visitatori, nazionali ed internazionali, e che ha visto la risposta dei molti che si alterneranno nelle varie giornate. A fornire l’atmosfera di viaggio nel tempo, invece saranno, le visite guidate e i laboratori degli operatori di Poièo – Servizi per i Beni Culturali, le attività rievocative dei Corvi di Giano, i giochi e il divertimento medievale de L’ordine degli elementi, e il banco didattico di StoriaLive.

Redazione Cassino