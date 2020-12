Luci, colori e albero di Natale nel centro storico di Veroli. Lo scatto di Fabio De Paulis fa il giro del web.

Nell’immagine via del Vescovado, piazza Mazzoli, piazza Duomo illuminate in occasione delle festività natalizie. Iniziativa della delegata alla cultura Francesca Cerquozzi in collaborazione con gli amici dell’Albero di Natale.

Redazione Digital