Natale a Frosinone, torna la Notte Gospel con un gruppo di fama mondiale ecco tutto il programma

“Che spettacolo – hanno affermato gli organizzatori – A Frosinone torna “La Notte Gospel”. Si terrà il prossimo 21 Dicembre alle 19 presso la chiesa di San Paolo Apostolo, zona Cavoni la seconda edizione di questo evento unico e imperdibile dal sapore decisamente natalizio. Sul palco vedremo esibirsi niente di meno che il leggendario coro “Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers” con la sua nuova formazione di 5 elementi tra i piu importanti del mondo della musica Gospel mondiale. L’evento sarà gratuito. La Notte Gospel riparte con il botto dopo lo strepitoso successo dello scorso anno e sicuramente è destinata a consacrarsi diventando una bellissima realtà per questo capoluogo che merita senza dubbio eventi di questa portata. Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa e nel mondo, in una strepitosa ascesa verso il successo. In Italia il gruppo si è esisbito in prestigiosi teatri fra cui: il Donizetti di Bergamo, la Basilica di San Marco a Milano, il teatro Olimpico di Roma, la Saschall di Firenze. Buona Notte Gospel a tutti e un in bocca al lupo all’ideatore nonché presidente di AF LIVE di questo concerto, Alessandro Di Castro. Sedetevi comodi. Vietato Mancare”.

Redazione Frosinone