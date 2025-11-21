Natale a Frosinone, torna la Notte Gospel con un gruppo di fama mondiale ecco tutto il programma

Miglior Nuovo Artista – Atlanta Gospel Choice Awards (2004)

4 nomination ai Rhythm of Gospel Awards (2014)

Miglior Coro Comunitario – Gospel Choice Awards (2015)

Coro Contemporaneo dell’Anno (2019).

Insomma, anche quest’anno, le premesse per vivere una serata in piena atmosfera natalizia con l’autentico gospel americano, ci sono tutte: l’appuntamento è fissato il 19 dicembre alle 19 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo (zona Cavoni, Frosinone) con ingresso gratuito”.

Redazione Digital

“È ormai uno degli appuntamenti più attesi del Natale frusinate – hanno affermato gli organizzatori – La “Notte gospel” torna per la sua quarta edizione, pronta a scaldare i cuori con il suo carico musica, emozioni e spiritualità. Organizzata da AF Live, l’edizione 2025 porta a Frosinone un gruppo d’eccezione direttamente da Atlanta, Georgia: gli High Praise Singers! Per chi non li conoscesse, si tratta di un quintetto voce e pianoforte guidato da Jarrett Boyce, artista cresciuto in una famiglia di musicisti, protagonista della scena gospel americana. Il gruppo vanta prestigiose nomination, tra cui: