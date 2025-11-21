Natale a Frosinone, torna la Notte Gospel con un gruppo di fama mondiale ecco tutto il programma
“È ormai uno degli appuntamenti più attesi del Natale frusinate – hanno affermato gli organizzatori – La “Notte gospel” torna per la sua quarta edizione, pronta a scaldare i cuori con il suo carico musica, emozioni e spiritualità. Organizzata da AF Live, l’edizione 2025 porta a Frosinone un gruppo d’eccezione direttamente da Atlanta, Georgia: gli High Praise Singers! Per chi non li conoscesse, si tratta di un quintetto voce e pianoforte guidato da Jarrett Boyce, artista cresciuto in una famiglia di musicisti, protagonista della scena gospel americana. Il gruppo vanta prestigiose nomination, tra cui:
Miglior Nuovo Artista – Atlanta Gospel Choice Awards (2004)
4 nomination ai Rhythm of Gospel Awards (2014)
Miglior Coro Comunitario – Gospel Choice Awards (2015)
Coro Contemporaneo dell’Anno (2019).
Insomma, anche quest’anno, le premesse per vivere una serata in piena atmosfera natalizia con l’autentico gospel americano, ci sono tutte: l’appuntamento è fissato il 19 dicembre alle 19 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo (zona Cavoni, Frosinone) con ingresso gratuito”.
Redazione Digital