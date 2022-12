Natale a Frosinone, luminarie e mercatini ecco tutto il programma

“Sarà un Natale con meno luci ma sarà, comunque, una festa sentita, con un legame ancora più forte con le tradizioni e con tanta attenzione per chi sta vivendo un momento di difficoltà”: con queste parole il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha aperto la conferenza stampa di presentazione di “Natale insieme”, il calendario di eventi allestito da diverse associazioni con il supporto del Comune di Frosinone. Erano presenti gli assessori Fabio Tagliaferri, Rossella Testa, Simona Geralico, Valentina Sementilli, Alessandra Sardellitti e i consiglieri Anselmo Pizzutelli (delegato al quartiere Scalo), Dino Iannarilli e Corrado Renzi.

“È importante sottolineare – ha proseguito il sindaco Mastrangeli – come questo ricchissimo programma sia il frutto del contributo congiunto di tante associazioni, tanti cittadini, enti privati, imprese ed istituzioni, parrocchie, che hanno lavorato alacremente per rendere ancora più speciale la festa che, per molti di noi, è la più importante dell’anno”. Il programma, realizzato anche con il supporto del consigliere delegato allo sport Francesco Pallone, coinvolgerà l’intera città.

“Un enorme ringraziamento – ha affermato l’assessore Testa – va rivolto in particolare alle associazioni, che hanno presentato e realizzato progetti di grandissimo valore, pensate per valorizzare aggregazione, condivisione e leggerezza in occasione delle festività natalizie. La presenza di così tanti sodalizi è una reale testimonianza della vitalità della città di Frosinone”. “Le associazioni hanno partecipato con grande entusiasmo alla stesura del programma di Natale Insieme, che dimostra come, lavorando in piena sinergia e collaborazione, sia possibile raggiungere traguardi importanti”, ha aggiunto l’assessore Geralico. L’assessore Sardellitti ha messo in risalto come “Sia stata una decisione sofferta quella di fare a meno delle luminarie, ma visto il momento storico era necessario testimoniare, con un gesto concreto, vicinanza alle difficoltà vissute da tante famiglie”. L’assessore Sardellitti ha quindi spiegato che saranno previste proiezioni luminose a led a tema natalizio distribuite nei diversi quartieri cittadini, in collaborazione con Green World Solutions e la Banca Popolare del Cassinate, presenti in conferenza, rispettivamente, con Paolo Salati e la capoarea di Frosinone Michela Fiore. L’assessore Sementilli ha invitato tutti i presenti a partecipare agli eventi che, fino all’8 gennaio, si terranno alla Villa Comunale, “aperta a tutti per godere di un momento di gioia e festa per grandi e piccoli”, mentre l’assessore Tagliaferri ha evidenziato la “necessità di moltiplicare, in questo periodo, l’attenzione per le categorie fragili, di cui fanno parte anche coloro che vivono, per tanti motivi, isolamento o solitudine. Si tratta di persone ‘invisibili’, troppo spesso nascoste agli occhi degli altri. L’amministrazione vuole dedicare attenzione prioritariamente a queste persone. Gli eventi che organizzeremo alla villa comunale vedranno protagonisti gli anziani, non solo coloro che frequentano abitualmente le strutture organizzate, e i loro nipoti”.

Il consigliere delegato Pizzutelli ha voluto sottolineare “l’importanza della sinergia tra l’amministrazione e le associazioni, che deve essere coltivata specie per poter dare vita ad iniziative culturali di caratura sempre più elevata. Eventi di respiro regionale che ospiteremo, in futuro, anche quando saranno terminati i lavori della nuova grande piazza allo Scalo. Frosinone – ha concluso Pizzutelli – deve continuare nella strada intrapresa e diventare il centro propulsivo del territorio in tema di cultura e attrattività, anche in ragione delle eccellenze in ambito culturale e didattico che possiede”.

