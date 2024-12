Natale a Frosinone, città in festa ecco tutto il programma

Proseguono gli appuntamenti del ricco programma di Frosinone Città in Festa, con tante luminarie ad illuminare il capoluogo e una pista del ghiaccio presso la piazza dello Scalo.

Il calendario di eventi voluto dall’amministrazione Mastrangeli prevede per venerdì 13 dicembre, alle 18, la messa nella Chiesa di Santa Lucia, con la processione fino alla Cattedrale di Santa Maria Assunta con il tradizionale accompagnamento degli zampognari. In Cattedrale, alle 19, previsto il concerto di musica gospel e canti natalizi a cura del gruppo musicale “Irina Arozarena e Sisters Heart”. Sempre venerdì, alle 19, il Rione Giardino ospiterà il tradizionale Faone di Santa Lucia, con degustazioni.

Sabato 14 dicembre, in piazza Turriziani, alle 18.30 spazio al “Christmas Concert” a cura della Mikely Family Band (Swing & Rock’ N’ Roll’). Mercatini di Natale alla Villa comunale; sempre in Villa, alle 16, Babbo Natale incontrerà i bambini. Alle 17, si terrà nella sala conferenze il teatrino dei burattini.

Domenica 15 dicembre spazio alla “Passeggiata di Babbo Natale”, a cura di Aics Frosinone, presso il Campo Zauli, dalle 8.30 alle 13. In piazza Turriziani, dalle 10 alle 20, “Frosinone Alta Food & Street Market” a cura dell’Associazione Frosinone Alta. Ore 11: “Lietarmonia & Anuhel”, coro di voci bianche a cura della direttrice artistica Katia Sacchetti; ore 11.30 e ore 16, “Insieme in amicizia”, con The Ica Brothers Band (quintetto di musica revival con pianoforte, voce, chitarra, tromba, percussioni); dalle 17 alle 18, di scena Dance Lab con lo spettacolo di danza e teatro itinerante nel centro storico.

Domenica, Villa comunale, mercatini di Natale. Alle 16, Babbo Natale incontrerà i bambini; ore 16.30, il pubblico sarà… incantato dal Mago grandi illusioni con il suo simpatico assistente. Ore 18.30: duo Cintura Gerolin, chitarra & fisarmonica, a cura della direttrice artistica Katia Sacchetti.

Ancora domenica, in via Aldo Moro, dalle 9 alle 20: “A Natale… Di tutto un po’”, mercatino di collezionismo, oggettistica, degustazione e vendita. Dalle 10.30 alle 12.30 in programma la performance musicale e artistica degli studenti del Liceo “Bragaglia”. Dalle 16, spettacoli di artisti di strada.

Domenica al Palazzo comunale, in via Plebiscito, si terrà alle 18 l’ormai tradizionale “Aperitivo a Palazzo”, il concerto di Natale a cura dell’Orchestra da Camera di Frosinone, con l’esibizione di artiste in costumi luminosi. Prenotazioni al numero 328/8350293.

Infine, nell’auditorium “Paris” del Conservatorio di Frosinone, alle 18, spazio al concerto di Natale con Phoenix Gospel Choir a cura del Club Inner Wheel e Rotary Frosinone. Il programma completo fino al 6 gennaio è disponibile su www.comune.frosinone.it e sui canali social ufficiali del Comune di Frosinone.