Ha avvolto il corpo in sacchi di plastica. Li ha ricoperti di argilla e legno. Chissà quanto tempo ha dedicato a questo piano. Tecnica. Materiali. Così ha murato la madre defunta nell’armadio della camera da letto. Obiettivo: continuare a incassare la pensione da 1.700 euro al mese. Buccinasco, hinterland Ovest di Milano. La scoperta dei carabinieri risale alla serata di sabato 16 ottobre. La strana segnalazione era arrivata poche ore prima a una stazione dei carabinieri in provincia di Pavia. Una donna, compagna di un 50enne milanese, incensurato, si era presentata dai militari dell’Arma e aveva detto: «C’è un cadavere in casa nostra». Il corpo, in realtà, era lì dal novembre 2019.

E dunque, i fatti. L’80enne è morta due anni fa per cause naturali, o almeno così racconta oggi il figlio. Si indagherà. Lui, il 50 enne, ha avvolto il corpo dell’anziana in un sarcofago di plastica e terra e l’ha nascosto in camera da letto pochi giorni dopo il decesso. L’ammissione, davanti ai carabinieri, è stata piena. Al sopralluogo del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Milano, il medico legale ha chiesto l’intervento di personale del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Istituto di Medicina Legale: alla fine degli esami, la salma sarà traslata per l’esame autoptico.

L’appartamento è stato sequestrato e l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei conti correnti del 50enne. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per i reati di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. corriere.it