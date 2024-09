Napoli (unica in Italia) finisce sulle scarpe Nike, quasi 200 euro

Oleografia, luoghi comuni, cascate di azzurro, riferimenti a Maradona e ai corni portafortuna e finanche a Goethe e al suo entusiasmante «Viaggio in Italia». Napoli è l’unica città italiana alla quale Nike ha scelto di dedicare un paio di sneakers. Calzature personalizzate con i colori e i simboli della metropoli, che entreranno a far parte della serie delle scarpe ispirate alle comunità più importanti d’Europa. Le Tn saranno disponibili in esclusiva negli store napoletani Foot Locker di via Toledo, Giugliano e Marcianise da questa mattina e, in tutta Europa, solo da giovedì. Le scarpe celebrano la passione partenopea per il calcio e la musica, la vivacità della comunità locale e dei quartieri storici. E arrivano dopo i drop esclusivi di Saint-Denis (Francia), Brixton (Inghilterra), Berlino (Germania) e Marsiglia (Francia) realizzate negli ultimi anni. L’omaggio a Napoli ruota intorno alla combinazione dei colori bianco e azzurro, completata da una grafica ispirata alla fermata della metropolitana Toledo, porta d’accesso ai Quartieri Spagnoli. Sul retro delle sneakers è riportata la frase «Vir Napule e po’ muor», che rimanda a Goethe. L’aghetto dei lacci si ispira al cornicello rosso e la patch Nike Air gialla e rossa, cucita sulla linguetta, riprende i colori dello stemma della città. Per dare vita alla TN Napoli, Foot Locker ha collaborato con un gruppo eterogeneo di artisti e sportivi partenopei: J Lord, una delle voci della nuova scena rap; Andrea Cannavaro, figlio del calciatore campione del mondo Fabio; Nicola Longobardi, striper presso lo store Foot Locker di Napoli; Antonio Bostik Esposito, capo ultrà, fondatore delle Teste Matte, della Bodega de Dios e artefice del murales di Largo Maradona, e la stylist Ramona Tabita. Che hanno fatto anche da testimonial in una serie di immagini realizzate per il lancio delle Tn dal fotografo napoletano Ciro Pipoli e dal videografo Johnny Dama. I due hanno raccontato l’essenza di questa collaborazione, offrendo uno sguardo sulla vita quotidiana di Napoli, dove calcio, musica e comunità sono al centro di tutto. E dove ci sono il mare, i Quartieri, le carte napoletane, gli scugnizzi, la passione per il pallone e per il «re» Diego Armando Maradona e finanche un richiamo ai panni stesi. «Fotografare la sneaker che simboleggia e celebra Napoli è stato per me un modo per rendere omaggio a questa città» dice Pipoli, raccontando il senso delle immagini della campagna a forte effetto cromatico.

E Andrea Cannavaro conferma il mood: «Foot Locker e Nike hanno dato vita ad un progetto che ha coinvolto i quartieri più rappresentativi di Napoli. E questo da napoletano mi rende davvero orgoglioso». Oggi e domani il brand aprirà ai Quartieri le porte del TN Club allestito in un pop up presso la pizzeria Santa Maradona in via Concordia. A pochi passi dallo slargo dedicato al Pibe de Oro, dove sono stati affissi striscioni ispirati all’estetica delle nuovissime scarpe.

Giovedì l’evento ufficiale di lancio delle sneaker a livello internazionale con una esibizione del rapper J Lord. «Sulla scia del successo dei precedenti drop esclusivi di TN in tutta Europa — dice Slavka Jancikova, Marketing Vice President di Foot Locker — arriva la Nike TN Napoli con un design che si ispira in tutto e per tutto alla cultura napoletana, racchiudendone sia la modernità che la storicità in una scarpa. Per noi di Foot Locker è molto importante entrare in contatto con le comunità locali e la collaborazione con talenti napoletani, non solo ci permette di mettere in risalto l’essenza unica della città, ma ci assicura anche che le voci e le storie dei protagonisti locali abbiano un ruolo chiave nel lancio». La Nike TN Napoli sarà dunque disponibile in tutta Europa a dopodomani. Il costo? 199,99 euro. E se l’operazione dovesse funzionare alla grande a breve le scarpe potrebbero essere introvabili. E presenti — a quotazioni stellari — esclusivamente sui siti dei collezionisti. corriere.it