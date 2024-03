Musk, “Faccio uso di ketamina nell’interesse degli investitori”

Già il processo che ha portato alla pubblicazione di questa intervista è una storia a parte. Elon Musk è il protagonista del primo episodio del nuovo show di Don Lemon, ex presentatore della Cnn che ha deciso di mettersi in proprio per creare un nuovo programma completamente «web based» e che dunque viene trasmesso solo online. I due avevano stretto un accordo per la pubblicazione dell’intervista anche su X – sempre affamata di nuovi contenuti – ma le domande poste dal giornalista non sono piaciute all’imprenditore: abbiamo assistitito negli ultimi giorni a un litigio in diretta piuttosto indecoroso. Dove Musk descriveva Lemon (rigorosamente nominato con una emoji del limone) come uno «sciocco pomposo che dice sciocchezze». Lo show pare dovesse essere bandito da X, ma le proteste dello stesso Lemon hanno fatto così tanto rumore che Musk ha dovuto tornare sui suoi passi. E dunque oggi, 18 marzo, abbiamo potuto vedere gli oltre 60 minuti di intervista non solo su YouTube ma anche su X (nonostante siano stati dichiarati sospetti malfunzionamenti nella fase di caricamento). Tra le domande più scomode, che hanno fatto infuriare Musk, ce n’è una legata al suo uso di droghe ricreative e farmaci pesanti, come la ketamina. Intanto l’imprenditore ammette di fare uso di ketamina, di cui avevamo già parlato in questo articolo. L’abuso di droghe ricreative – come cocaina, Lsd e exstasy – così come i suoi comportamenti eccentrici erano stati al centro di una inchiesta del Wall Street Journal, ma anche una forte preoccupazione per gli azionisti delle sue tante società, in primis Tesla e SpaceX. Musk allora aveva risposto sostenendo di aver sempre superato i test antidroga. Ora aggiunge qualcosa in più: sostiene che la sua assunzione del farmaco – regolarmente prescritto, assicura – sia «nel migliore interesse degli investitori» non solo di Tesla ma anche di tutte le sue aziende. Secondo lui, quello che conta per Wall Street, è «l’esecuzione. Quindi dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa dovrei continuare a farlo». La ketamina per Musk è utile ad «alleviare periodi di malumore» che descrive come «maree chimiche», con sintomi che si avvicinano a quelli della depressione. Per completezza, la ketamina viene in effetti trattata per la depressione, ma ha anche degli effetti collaterali. Può causare allucinazioni e, se presa in dosi eccessive, può portare alla perdita di conoscenza e a un pericoloso rallentamento della respirazione. Nella stessa intervista parla anche del suo rapporto con Trump: «Non mi ha mai chiesto nessuna donazione», assicura mentre conferma di averlo incontrato in Florida mentre era a colazione a casa di un amico. «Mi ha detto, viene anche Trump ci sono problemi? Gli ho detto di no». Racconta poi che lui ha principalmente ascoltato: «Ha parlato soprattutto lui, all’ex presidente piace parlare. Non ricordo che abbia detto qualcosa di nuovo, che non aveva già detto pubblicamente». Musk ha quindi aperto alla possibilità che possa appoggiare un

candidato verso la fine della campagna elettorale: «se lo farò, spiegherò il perché». corriere.it