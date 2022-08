Musica in Ciociaria, ecco la 25esima edizione di Acuto Jazz

di Fabio Paris

Si è tenuta ieri, la serata di apertura del festival Acuto Jazz, manifestazione ad ingresso libero che ha ormai un posto centrale nel panorama del genere musicale, in particolare nella provincia nord di Frosinone. L’evento, giunto alla sua XXV edizione, realizzato con il patrocinio della provincia di Frosinone e della Regione Lazio, torna a far felici gli appassionati dopo due anni di pausa. Il sindaco, Augusto Agostini, ha aperto la serata inaugurale compiendo un gesto di grande rispetto e valenza morale. Il primo cittadino ha infatti ricordato lo storico collaboratore Ugo Rotella, scomparso recentemente, consegnando, nelle mani della moglie Rita e delle figlie Marzia e Valeria, una targa alla memoria. Rotella, tecnico ferentinate, consulente e consigliere di lungo corso degli amministratori locali, è stato commemorato quale artefice tra i principali ad esercitare un ruolo decisivo per l’attrazione dei fondi necessari alla realizzazione della manifestazione. L’ex assessore di Ferentino, infatti, svolgeva un ruolo decisivo all’interno dello staff del sindaco Agostini così come nelle ultime amministrazioni gigliate. Ad omaggiare il caro Ugo, amici ed amministratori locali. Tra questi l’amico di sempre, compagno di mille battaglie politiche, Tommaso Villani nonché il presidente del consiglio Comunale di Ferentino, Claudio Pizzotti, al quale Rotella si era molto legato negli ultimi anni. L’amicizia e la considerazione reciproca tra il giovane avvocato ed il tecnico di lungo corso ha partorito recentemente il Movimento politico Nuova Ferentino, raggruppamento attraverso cui il presidente Pizzotti ha lasciato intendere di voler dar seguito ai progetti comuni al compianto Ugo col fine ultimo di regalare un prospero futuro alla provincia nord del frusinate.

