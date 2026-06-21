Musica in Ciociaria, ecco il nuovo singolo di Ginevra Cicconi

“Attesa per la presentazione live di “Bella Bella”, il secondo brano inedito della giovanissima Ginevra, in scena in Piazza Innocenzo III ad Anagni, nell’ambito dell’evento “Donne in Fiore”.

Il nuovo singolo è un vero e proprio inno all’indipendenza, all’autostima e alla liberazione emotiva. Al centro del brano c’è un messaggio forte e positivo: imparare ad amarsi, ritrovare la propria sicurezza e vivere con orgoglio la propria unicità. Nel ritornello, la libertà ritrovata si trasforma in bellezza e consapevolezza, con l’immagine di una “modella in passerella” che rappresenta una donna finalmente protagonista della propria vita, libera dal peso dei giudizi e fiera dei propri pregi e difetti.

A soli 17 anni, Ginevra ha già dimostrato grande talento e sensibilità artistica. Il suo percorso discografico è iniziato con “Due Mondi”, il primo inedito scritto insieme a Vincenzo Capasso (VMA Production), una canzone intensa che affronta con delicatezza il tema della separazione familiare, tra sofferenza e speranza. Accanto a lei, come sempre, la mamma Simona, che la sostiene con amore e determinazione, insieme a tutti coloro che credono nel suo talento e nel suo futuro. A Ginevra va il nostro più sincero augurio: che questo sia solo un altro importante passo verso una carriera ricca di soddisfazioni, emozioni e successi. In bocca al lupo per il debutto di “Bella Bella””.

Redazione Digital