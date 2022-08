Musica in Ciociaria, ecco il concerto della banda di Bartolini

“Vincere aiuta a vincere dicono gli sportivi, un successo tira l’altro dicono i musicisti. E’ proprio quello che succede alla Banda Comunale Musicale “Città di Villa Santo Stefano” che non ha mai risentito del blocco causato dall’emergenza sanitaria iniziata nel 2020, lavorando duramente, seriamente e con le dovute restrizioni dettate dalle leggi durante tutto questo periodo portando in cassa diversi successi di pubblico e di critica sul territorio locale.

Sono molteplici le iniziative in cui si è resa protagonista e tante se ne potrebbero elencare nei loro 37 anni di vita dalla nuova fondazione degli anni 80, ma la storia è sempre in evoluzione e tutto quello che è passato viene ricordato come una bella esperienza perché conta il presente, che parla sempre la stessa lingua: musica!

L’11 di Agosto 2022 presso la Piazza Umberto I° del paese ciociaro, si è svolto il tradizionale concerto per i festeggiamenti in onore di San Rocco che la banda offre annualmente alla popolazione in collaborazione con l’amministrazione comunale e il comitato “La Panarda”. Oltre ogni avversità meteorologica, il pubblico ha risposto presente con un grande affluenza, attenzione, educazione e tanta partecipazione morale davanti alle note suonate e dirette dal maestro Luigi Bartolini che, annualmente, si riserva la facoltà di proporre brani di carattere prettamente bandistico, trascrizioni e soli con strumentisti “non consoni” al mondo bandistico. Ospite della serata è stato il Maestro Danilo Zovini di Castelliri e i suoi strumenti popolari. Ciaramelle e zampogne hanno preso parte dell’organico proponendo al pubblico uno spettacolo unico che ha causato di conseguenza una standing-ovation e diversi minuti di applausi, motivo per il quale il pubblico attendeva con ansia il concerto della banda pluripremiata nei vari concorsi nazionali e internazionali.

Grande soddisfazione del Sindaco Giovanni Iorio e del Presidente del comitato La Panarda. Grande partecipazione del pubblico come detto prima che proprio non voleva abbandonare la propria postazione e immensa soddisfazione dei musicisti che hanno, per l’ennesima volta, fatto centro con le loro note guidati dal Maestro Bartolini che ci dà appuntamento per il concerto di Santa Cecilia con tante e MAI scontate sorprese musicali che questa formazione può regalare”.

Redazione Digital