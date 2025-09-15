Museo dell’Energia in Ciociaria, ecco le nuove installazioni multimediali

Il Museo dell’Energia di Ripi amplia la propria offerta didattica con un percorso museale rinnovato, reso più accessibile e coinvolgente grazie a nuove installazioni interattive e multilingua. Dal 26 al 28 settembre tre giornate speciali organizzate dal Comune di Ripi, assieme al Museo dell’Energia e alla cooperativa sociale “Le mille e una notte” accompagneranno il pubblico alla scoperta delle novità, frutto di un progetto finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico Valorizzazione luoghi della cultura 2020. Le nuove tecnologie, basate sui sistemi brevettati OLOS® e HI–Human Interface®, daranno vita a tre guide virtuali a grandezza naturale – Bernardo, Erasmo e Angelo Troccoli – che condurranno i visitatori in un viaggio attraverso le diverse forme di energia: dal vento all’acqua, fino al petrolio. Al termine del percorso, l’installazione “Learning-Gaming” consentirà di approfondire la conoscenza degli oggetti esposti tramite smartphone e un innovativo fascio di luce robotizzato.

Giovedì 26 settembre – Open day per insegnanti con presentazione dei nuovi percorsi didattici.

Venerdì 27 settembre – Dalle 10 alle 12 laboratori per bambini. Alle 17.30 inaugurazione ufficiale del nuovo percorso multimediale alla presenza del sindaco Piero Sementilli, del direttore scientifico Federico Varazi e di numerose autorità.

Sabato 28 settembre – Ore 10 escursione guidata lungo la Via del petrolio. Dalle 15 attività ludico-didattiche per bambini e giochi popolari. Tre giorni per scoprire un museo che guarda al futuro, unendo tradizione, scienza e partecipazione culturale.

Redazione Digital