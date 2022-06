Museo della Shoah in Ciociaria, ecco l’inaugurazione della nuova sede

Apertura del museo del novecento e della Shoah a San Donato Val di Comino il prossimo 18 giugno alle 18.

“Una struttura innovativa all’interno del municipio in cui venivano falsificati i documenti per salvare gli ebrei – ha affermato il sindaco Enrico Pittiglio – Si tratta del raggiungimento di un grande obiettivo. Grazie al Presidente Zingaretti e alla Regione Lazio per aver creduto nel nostro progetto. Durante la seconda guerra mondiale San Donato ospitò il numero maggiore di internati di tutta la regione e uno dei numeri maggiori d’Italia, 26esimo su 601. La visita nel nostro museo rappresenterà una esperienza molto toccante dal punto di vista emotivo”.

Redazione Digital