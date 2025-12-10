Muore a pochi metri dalla vetta, compagno accusato di omicidio “L’ha abbandonata a -20 gradi”

Avrebbe abbandonato la compagna, esausta e disorientata, a pochi metri dalla vetta per tornare al rifugio e dare l’allarme, lasciandola in balia di condizioni meteo estreme che non le hanno lasciato scampo. Un ragazzo di 36 anni, Thomas Plamberger, è ora accusato di omicidio colposo a seguito della morte della fidanzata, la 33enne salisburghese Kerstin Gurtner, avvenuta quasi un anno fa, lo scorso 18 gennaio, sul Großglockner, la montagna più alta d’Austria con i suoi 3.798 metri. Secondo la procura di Innsbruck, il 36enne avrebbe agito con «grave negligenza», causando la morte per assideramento della donna. Le condizioni meteo infatti erano particolarmente estreme, con punte di -8 gradi e addirittura -20 percepiti a causa del vento gelido. Tutto si sarebbe verificato a una cinquantina di metri dalla vetta, dove i due sarebbero arrivati stremati e disorientati. Nelle immagini riprese dalle webcam che inquadrano la montagna, si vedono nitidamente le luci degli alpinisti che si muovono. Secondo la ricostruzione, la guida dell’escursione era Plamberger, in quanto considerato molto esperto di uscite in alta quota, mentre la compagna non aveva mai intrapreso un’escursione simile. Aspetto questo che sarebbe confermato anche dalle immagini scattate durante la scalata, nelle quali gli inquirenti avrebbero notato un abbigliamento non consono. Quando intorno alle 20 i due sono stati colti da una bufera di neve però, il 36enne avrebbe deciso di non chiamare immediatamente i soccorsi e proseguire, per poi lasciare la donna e tornare a cercarla solo diverse ore dopo. Troppo tardi. Secondo gli inquirenti, Plamberger avrebbe compiuto una serie di errori che sarebbero stati decisivi per la sorte di Gurtner: dall’errata valutazione delle condizioni meteo fino alla partenza «con circa due ore di ritardo». E ancora: l’uomo non era equipaggiato per un bivacco d’emergenza, e non sarebbe stato equipaggiato come necessario per un’escursione del genere. Secondo quanto ricostruito dalla procura, non ci sarebbero state chiamate di emergenza prima dell’arrivo dell’oscurità. I soccorsi sarebbero stati avvisati solamente dopo la mezzanotte, quando poi il 36enne avrebbe spento il telefono e non sarebbe stato più raggiungibile. Sempre stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, intorno alle 2 avrebbe abbandonato la compagna senza sacco a pelo o coperte termiche. Precedentemente, intorno alle 22:50, la coppia sarebbe stata avvistata da un elicottero di soccorso, ma Plamberger avrebbe rassicurato gli operatori sulla capacità di proseguire. Di lì a poco però le condizioni della compagna sarebbero precipitate: Kerstin Gurtner è stata trovata morta solo alle 10 del mattino successivo, mentre il compagno si era diretto intorno alle 2 per cercare aiuto nella zona del rifugio Erzherzog-Johann-Hütte. Il processo si aprirà a febbraio del prossimo anno. Secondo i legali di Plamberger però, si sarebbe trattato «di un tragico e fatale incidente», senza condotte negligenti da parte del 36enne. Per la difesa, la decisione di non procedere insieme ma di separarsi per cercare aiuto sarebbe stata presa di comune accordo. L’uomo rischia fino a tre anni di carcere. corriere.it