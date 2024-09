Muore a 50 anni dopo intervento estetico al seno, lascia 4 figli

Era arrivata in una clinica estetica di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, per sottoporsi ad un intervento al seno. Ma subito dopo l’operazione è insorto un arresto cardiaco che ha provocato una grave ipossia al cervello. Ricoverata d’urgenza presso l’ospedale castellano, la donna è morta martedì 10 settembre dopo 5 giorni di coma.

È questa la tragedia di cui è rimasta vittima Helen Comin, 50enne originaria di Rosà, nel Vicentino, ma residente da anni a Pozzetto di Cittadella, in provincia di Padova. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo in cui viene ipotizzato il reato di omicidio colposo. Indagati risulterebbero il chirurgo che ha fatto l’intervento e l’anestesista. La decisione del sostituto procuratore Giovanni Valmassoi è un atto dovuto dal momento che i due medici sono chiamati a nominare i consulenti di parte che parteciperanno all’autopsia prevista per il pomeriggio di oggi 13 settembre e che è stata affidata Claudio Terranova, anatomopatologo dell’università di Padova. Helen Comin, che pare non soffrisse di malattie croniche e che in passato non aveva avuto patologie significative, aveva da tempo deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica al seno. Per questo lo scorso 5 settembre si era sottoposta all’operazione effettuata presso un clinica estetica privata di Castelfranco. Tutto sembrava essere andato per il verso giusto quando, subito dopo essere uscita dalla sala operatoria, la 50enne ha accusato un arresto cardiocircolatorio. Le sue condizioni sono precipitate molto rapidamente e la donna avrebbe patito una grave mancanza di ossigenazione al cervello ed è caduta in coma. Trasportata d’urgenza al San Giacomo ha lottato tra la vita e la morte per 5 giorni prima del decesso avvenuto nella mattinata di martedì scorso. Helen Comin era sposata con Stefano Lago, titolare della Lago Inox Design di Galliera Veneta: viveva con lui a Pozzetto di Cittadella insieme ai loro quattro figli. La donna aveva da poco trasferito la propria attività commerciale nel centro di Cusinati, frazione di Rosà, dove era nata. corriere.it