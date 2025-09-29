Munich X10, la Catalogna investe su Napoli ecco l’edizione limitata

Importante novità firmata Munich. Il brand catalano lancia X10, una sneaker in edizione limitata omaggio a Napoli. Il modello sarà disponibile in tiratura limitata sullo store online di MUNICH a partire dal 10 ottobre 2025. Per presentare in anteprima questo progetto, ho il piacere di invitarvi all’evento esclusivo in programma il prossimo 9 ottobre 2025 dalle 18 alle 22.00 presso Chandelier, in vico Belledonne a Chiaia, 34 Napoli. La serata, realizzata in collaborazione con Indiemen – collettivo musicale e creativo radicato nella scena clubbing partenopea – sarà un momento di incontro tra musica, cultura e socialità. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione Digital