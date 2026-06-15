Multe salate in Ciociaria, vietato innaffiare lavare le macchine riempire le piscine

È stata pubblicata sull’albo pretorio, al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=75429&CSRF=2160f7f26bfc3cec7e8bfc1af3583b7d, l’ordinanza che vieta l’uso improprio della fornitura idrica potabile. Al fine di garantire una fornitura adeguata dell’acqua potabile, così come evidenziato dallo stesso gestore, si è reso quindi necessario il provvedimento. È stata quindi emessa l’ordinanza con divieto, dal 21 giugno fino al 23 settembre 2026, di utilizzare l’acqua potabile fornita dal gestore: per irrigare, in ambito domestico, gli orti e/o i giardini e/o i prati; per riempire, in ambito domestico, le piscine o altre tipologie di vasche destinate ad uso ludico e/o ricreativo; per il lavaggio, in ambito domestico, degli autoveicoli o dei motoveicoli; per il lavaggio o il raffrescamento di cortili o piazzali di pertinenza delle abitazioni. La mancata osservanza dei divieti sopra indicati è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

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