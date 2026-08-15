Multe salate e patenti ritirate, in Ciociaria controlli a tappeto

Effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Fiuggi. All’operazione ha partecipato il personale della Polizia di Stato (anche con un’unità cinofila), dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L’attività si è concentrata sulla prevenzione e repressione dei reati predatori e in materia di stupefacenti, nonché sul controllo degli esercizi pubblici. Il servizio ha interessato le principali arterie stradali che conducono al centro cittadino, con una particolare attenzione ai vicoli del borgo. Nel corso delle attività sono stati realizzati tre posti di controllo, che hanno consentito di verificare la regolarità di oltre 40 veicoli e di identificare più di 70 persone. Proprio durante questi accertamenti, intorno alle ore 23:00 in corso Nuova Italia, gli operatori hanno fermato un’autovettura con a bordo una donna di 35 anni che mostrava chiari sintomi di alterazione da alcol. Invitata a sottoporsi al test dell’etilometro, la conducente si è rifiutata. Per questo motivo è stata denunciata in stato di libertà, le è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a sequestro. L’intervento ha riguardato anche il controllo di 2 attività commerciali. L’operazione rientra nel quadro delle attività periodiche disposte per garantire la sicurezza stradale e il contrasto alla criminalità diffusa nelle aree urbane. Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno svolti nei prossimi giorni anche in altri comuni della provincia.

Redazione Digital