Multe salate a chi fa volare palloncini in cielo, fino a 500 euro

Lasciar volare un palloncino ad Agropoli, comune alle porte del Cilento in provincia di Salerno, può costare fino a 500 euro. Di multa. Perché il sindaco Roberto Mutalipassi, su proposta dell’assessore all’Ambiente Rosa Lampasona, ha firmatoun’ordinanza che vieta di abbandonare «nastri colorati e palloncini o similari riempiti con gas più leggeri dell’aria» perché inquinanti. Il provvedimento nasce anche dall’esigenza di evitare che si disperdano, in un ecosistema prezioso come il Cilento, materiali plastici che poi impattano sull’equilibrio ambientale territoriale. Come, peraltro, già pericolosamente registrano negli anni scorsi: quando a Marina di Camerota fu recuperata in mare una tartaruga Caretta Caretta uccisa dall’ingestione di plastica. Ma l’ordinanza, che prevede multe da 25 a 500 euro, colpirà anche chi lascerà volare palloncini gonfiati con l’elio durante feste o matrimoni. «Chiunque sarà individuato – conferma il sindaco di Agropoli – sarà multato. Abbiamo predisposto questa ordinanza proprio per evitarlo. Dobbiamo porre un freno ai danni ambientali derivanti dalla plastica. E i palloncini sono uno degli elementi impattanti». L’obiettivo di Mutalipassi è rendere il suo comune “plastic free”. «Stiamo seguendo questo obiettivo con forza – conclude – e questa decisione è funzionale a preservare il nostro ambiente che ci consente anche di avere una importante economia turistica. Abbiamo già compiuto altri passi in avanti, come l’installazione di diverse “case dell’acqua” sul territorio. E la risposta dei cittadini è stata importante». corriere.it