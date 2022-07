Multe fino a 500 euro, in Ciociaria vietato accendere fuochi

Vietato accendere fuochi dal primo luglio al 30 settembre. Il sindaco di Boville Ernica ha emesso un’ordinanza, la numero 9 del 29 giugno 2022 che ha ad oggetto l’applicazione delle “misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità”. Sul provvedimento amministrativo si legge fra l’altro che “su tutto il territorio comunale, dal primo luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, i rovi, i materiali risultanti dalla potatura e simili, nonché gli arbusti e le erbe in generale, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato”. “I proprietari ed i conduttori dei fondi boschivi devono, altresì, realizzare idonea fascia arata di parafuoco lungo tutto il perimetro interno del bosco di appartenenza. Tale fascia di protezione dovrà essere libera da ogni tipo di materiale infiammabile e dovrà avere una larghezza media non inferiore a 3 metri lungo tutto il perimetro interno del fondo boschivo”.“È fatta salva l’applicazione della Legge Penale per condotte integranti ipotesi di reato. Per le violazioni sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Il comando di Polizia locale e le altre forze di Polizia cureranno l’osservanza del divieto, prescritto dalla presente ordinanza, applicando la sanzione prevista ed imponendo lo spegnimento dei fuochi non autorizzati”.

Redazione Boville Ernica